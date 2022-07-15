Пенсионер утонул в подмосковном бассейне деревни Новая Купавна

Фото: Pixabay

новая купавна Карта всех событий

Мужчина утонул в бассейне подмосковного конгресс-отеля «Ареал» в деревне Новая Купавна. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

Уточняется, что 69-летний мужчина резко пошел ко дну во время плавания. Вытащить его из воды очевидцы произошедшего смогли лишь спустя несколько минут. Однако прибывшая в отель скора констатировала его смерть.

Предполагается, что у пенсионера, пока он плавал в бассейне, оторвался тромб, передает РЕН ТВ.

8 июня в Мещерском пруду, где спасатели помогли тонущему подростку.

До этого сообщалось, что в подмосковном Реутове на водном объекте погиб подросток. Отмечается, что на фабричном пруду несколько мальчиков прыгали в воду с лодочной станции. Однако один из них утонул, так как не умел плавать.

23 мая сообщалось, что ребенок утонул в бассейне фитнес-центра в подмосковном Королеве. Задержан директор фитнес-центра, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть четырехлетнего мальчика.