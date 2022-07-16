New York Times раскрыла причину смерти бывшей жены Трампа

Фото: Whitehouse

Первая супруга американского миллиардера, бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ивана Трамп скончалась в результате несчастного случая. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила газета New York Times.

Бывшая жена экс-президента США была обнаружена у лестницы на первом этаже своего дома в Нью-Йорке. Сообщалось, что полиция начала расследование ее смерти, однако следователи предположили, что женщина просто упала.

Эту версию позже подтвердил главный судмедэксперт города. Он сообщил, что Ивана Трамп скончалась в результате несчастного случая, передает РИА Новости.

О смерти своей первой супруги Трамп сообщил 14 июля.

Она была чехословацко-американо-австрийской предпринимательницей и фотомоделью. С Трампом они были женаты 15 лет — с 1977 по 1992 год. У пары трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.