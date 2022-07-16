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Более трех тысяч человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве

Антон Махов
Город
Более трех тысяч человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Черкизовская улица, 125с1 Карта всех событий

Больше 3,3 тысячи человек будут обеспечивать безопасность на футбольных матчах первого тура Российской премьер-лиги. Они пройдут в Москве 16 и 17 июля 2022 года. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— В ближайшие выходные, 16 и 17 июля 2022 года, в Москве пройдут футбольные матчи первого тура Российской премьер-лиги, безопасность которых будет обеспечивать наряд численностью более 3,3 тысячи человек, — сказано в сообщении.

Известно, что в субботу, 16 июля, состоится матч московской ЦСКА и команды «Урал». Охрану общественного порядка обеспечат около 620 сотрудников контрольно-распределительных служб, а также почти 660 сотрудников Росгвардии и полиции.

В воскресенье, 17 июля, в столице пройдут два матча. «Локомотив» будет играть с «Пари Нижний Новгород», «Динамо» проведет матч с «Ростовом».

На стадионе «Локомотив» будет задействован наряд численностью около 830 человек. Безопасность встречи команд «Динамо» и «Ростов» на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина («ВТБ Арена») будут обеспечивать более 1,2 тысячи сотрудников контрольно-распределительных служб, военнослужащих Росгвардии и полицейских, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно известный советский и российский тренер заявил, что у «Зенита» в этом сезоне не будет конкурентов в премьер-лиге.

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