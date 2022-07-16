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Назван самый холодный день в Москве на предстоящей неделе

Рафаэль Залян

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Назван самый холодный день в Москве на предстоящей неделе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жителей столицы ожидают новые капризы погоды. В город на следующей неделе снова придут дожди и прохлада. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, дело в циклоне, который будет формироваться над большей частью Центрального федерального округа.

Поэтому понедельник, 18 июля, станет самым холодным на предстоящей неделе, предупредил метеоролог. Ожидается преимущественно облачная погода, а температура воздуха будет ниже июльской нормы на пять градусов. В первый день недели в столице столбики термометров опустятся до плюс 18–20 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 16–21.

Во вторник, 19 июля, в городе уже ожидаются кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха составит 20–22 градуса тепла.

До самой пятницы Москву будут заливать дожди, добавил Леус.

Синоптик также поделился с «ВМ» прогнозом на всю следующую неделю.

Кроме того, специалисты предрекли москвичам циклические вихри начиная с воскресенья. Однако суббота все еще побалует столицу летним теплом.

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