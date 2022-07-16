Эксперт по этикету объяснила, почему важна разница в приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По тому, как встречают главу того или иного государства, можно делать выводы о настрое представителей принимающей стороны. Если визитера сопровождает конница, его поселяют в роскошные условия и всячески пытаются угодить, — это признак готовности к сотрудничеству и долгосрочным отношениям. Так прокомментировала различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена руководитель Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Известно, что представителя Кремля приняли с большим размахом, а главу Белого дома намного скромнее.

Как встречали президентов

Обозреватель немецкого издания Welt Даниэль-Дилан Бемер напомнил, что экс-главе Белого дома Дональду Трампу, который в 2017 году посещал Эр-Рияд с официальным визитом, был оказан роскошный прием. Власти королевства выделили ему отдельную гостиницу и устроили шоу в виде танцев с саблями.

Однако при визите российского лидера Владимира Путина гостеприимство саудитов превысило все ожидания. Президента РФ сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах, также ему предоставили один из лучших дворцов из личного владения королевской четы.

Нынешний американский президент Джо Байден, который прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом в пятницу, 15 июля, был удостоен лишь приветствия со стороны наследного принца королевства Мухаммеда бин Салман Аль Сауда. Иных почестей американскому лидеру не предоставили.

Отсюда некоторые политтехнологи и журналисты сделали вывод, что холодный прием Байдена, и невиданная роскошь и гостеприимство, оказанное во время визита Путина, — признак того, что влияние Москвы на страны Персидского залива заметно растет.

Показатель высокого доверия

По словам эксперта по деловому этикету Холговой, по протоколу существует неизменный показатель высокого доверия.

— По протоколу неизменным показателем высокого доверия и уважения являются случаи, когда при официальном визите лидера иностранного государства в принимающей стране встречает первое лицо, а не его помощники, — пояснила специалист.

Она также подчеркнула, что исключение составляют только случаи, когда мероприятия предполагают визит большого числа глав различных государств, и в таких ситуациях, дабы никого не обидеть, президент принимающей стороны встречает гостей в своей официальной резиденции, а глав прибывающих делегаций сопровождают помощники.

— Естественно, когда между странами отношения теплые или принимающая сторона пытается всеми возможными способами угодить гостю, — это признак большого уважения. В таких случаях почетного гостя сопровождает кортеж с большим количеством охраны, присутствует красная дорожка, играет военный оркестр. Если почестей подобного роде еще больше, тогда можно делать вывод, что принимающая сторона намерена на длительное и серьезное сотрудничество, — заверила Холгова.

Эксперт также добавила, что если визит представителя иностранного государства проходит скромно, без особой помпезности — это «яркий показатель пренебрежительного отношения или попытка продемонстрировать свое неуважение к данной стране и его лидеру».