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Группу девушек пытались вывезти из столицы под видом кастинга шоу «Холостяк»

Анастасия Колоскова
Происшествия
Группу девушек пытались вывезти из столицы под видом кастинга шоу «Холостяк»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Медведково Карта всех событий

Неизвестные лица раздавали в центре Москвы листовки девушкам, приглашая их принять участие в кастинге для нового сезона шоу «Холостяк», а также через соцсети распространяли приглашения на закрытое мероприятие. Об этом в субботу, 16 июля, сообщило издание «Подъем».

Уточняется, что раздача листовок велась на Арбате, а кастинг кобы должен был состояться возле станции метро «Медведково».

Эта информация стала известна службе безопасности телеканала ТНТ, которое выпускает шоу «Холостяк». Сотрудники канала обратились в полицию, а также решили сами побывать на месте так называемого кастинга.

— На мошенников подали заявление, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, куда и зачем они планировали отвезти девушек, — цитирует сообщение пресс-службы ТНТ издание.

Сотрудники телеканала обратили внимание, что достоверная информация о проектах публикуется исключительно на официальном сайте, а кастинги проводятся бесплатно, не нарушая личные права и границы людей.

До этого стало известно, что в Тюмени сотрудники частной косметологической клиники обманули клиентов на 16 миллионов рублей.

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