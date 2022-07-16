Движение частично перекроют на участке Местного проезда в ТиНАО из-за киносъемок

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Московская область, Химки, Местный проезд Карта всех событий

В Новой Москве начнут снимать кино с 17 июля, из-за этого на участке Местного проезда будут периодически перекрывать движение с 15:00 до 04:00 18 июля. Об этом в субботу, 16 июля, сообщала пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Перекрытия движения не будут превышать пяти минут. Речь идет об участке от квартала номер 76 в сторону поселка Рязановское до владения 102а, сооружение 6 в деревне Армазово.

Второй период ограничений движения продлится с 15:00 19 июля до 04:00 20 июля, сообщают в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Также известно, что несколько улиц в районе комплекса «Лужники» перекроют для транспорта 15 июля в связи с проведением концерта.

Так, 15 июля с 23:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать через местный проектируемый проезд, по улицам Савельева и 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.

Помимо этого движение будет перекрыто от улицы Доватора до Хамовнического Вала.

До этого сообщалось, что движение на некоторых участках Верейской улицы ограничат с 13 июля в связи с проведением строительных работ.