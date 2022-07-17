Арестович пригрозил атаковать Крымский мост при первой технической возможности
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост при первой технической возможности. Это уже второе за минувшие сутки заявление Киева о возможности удара по переправе, ранее с аналогичным заявлением выступило Минобороны Украины.
— Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины, — заявил Арестович, слова которого приводит РИА Новости.
Накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил местным журналистам, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поступит соответствующее вооружение из Соединенных Штатов и европейских стран.
В начале июля появилась информация, что двое солдат бундесвера похитили оружие и планировали взорвать Крымский мост. Оружие и оборудование было похищено из различных казарм, расположенных на территории земли Шлезвиг-Гольштейн. С его помощью двое солдат планировали взорвать Крымский мост, детали преступления они обсуждали по телефону.