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Арестович пригрозил атаковать Крымский мост при первой технической возможности

Егор Провоторов
В мире
Арестович пригрозил атаковать Крымский мост при первой технической возможности
Фото: shutterstock

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост при первой технической возможности. Это уже второе за минувшие сутки заявление Киева о возможности удара по переправе, ранее с аналогичным заявлением выступило Минобороны Украины.

— Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины, — заявил Арестович, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил местным журналистам, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поступит соответствующее вооружение из Соединенных Штатов и европейских стран.

В начале июля появилась информация, что двое солдат бундесвера похитили оружие и планировали взорвать Крымский мост. Оружие и оборудование было похищено из различных казарм, расположенных на территории земли Шлезвиг-Гольштейн. С его помощью двое солдат планировали взорвать Крымский мост, детали преступления они обсуждали по телефону.

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