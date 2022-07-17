В России выявили 4664 случая коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 4664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в воскресенье, 17 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончалось 46 граждан, еще 705 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2483 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что маски в целях защиты от коронавируса следует носить пациентам, которые принимают лечение в виде иммунодепрессантов, и лицам старше 80 лет. Специалист подчеркнул, что для таких лиц «даже слабенький вирус может стать тяжелым».

15 июля в пресс-службе Минздрава сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, в стране снижается число активных случаев заболевания. В ведомстве подчеркнули, что подавляющее большинство пациентов на сегодняшний день проходит лечение амбулаторно, им бесплатно выдаются все необходимые лекарства.