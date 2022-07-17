Более 1200 грузовиков скопилось на границе России и Латвии

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Более 1,2 тысячи грузовиков ожидают въезда в Россию на латвийско-российской границе. Об этом в воскресенье, 17 июля, свидетельствуют данные Службы государственных доходов Латвии.

Так, около 850 грузовиков стояли утром в очереди на пограничном переходе в Терехове. Еще 400 ожидают въезда в Россию на переходе Гребнево уже шесть дней.

При этом на латвийско-белорусской границе на пункте в Патерниеки собрались около 150 грузовиков, а в Силене — 200. Скопление грузовиков осложняет тот факт, что с Россией невозможен обмен информацией с начала конфликта на Украине, а связь с российскими таможенными службами прервана, и ситуация не отслеживается, передает слова замглавы таможенного поста Латвии Ирины Голубевой Интерфакс.

11 июля стало известно, что Литва в рамках антироссийских санкций Евросоюза расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию. Так, под новые ограничения попали цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

После этого губернатор региона Антон Алиханов заявил, что Литва не расширяла санкционный список по транзиту товаров в Калининградскую область, рестрикции имеют ступенчатый характер и были приняты в марте 2022 года.