Турбину Siemens для «Северного потока» отправили из Канады в ФРГ

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Турбину Siemens отправили с ремонтного предприятия в Канаде самолетом в ФРГ, она прибудет в Россию ориентировочно 24 июля. Об этом в понедельник, 18 июля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отремонтированную газовую турбину Siemens, которая используется для подачи газа по «Северному потоку» из РФ в Германию, доставляют воздушным судном, а не по воде, как планировалось ранее. Далее турбину отправят на пароме и по суше через Хельсинки в Россию.

Пятый пакет санкций Европейского союза не затронул поставки в РФ газовых турбин. Задержки возможны только при прохождении таможенных процедур, пишет издание.

Отмечается, что с учетом необходимого времени установки турбины на компрессионной станции «Портовая» газоперекачивающее оборудование начнет работать в начале августа.

16 июля Газпром попросил Siemens разрешить вывоз турбины для «Северного потока». В компании также рассчитывают, что Siemens выполнит свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит обеспечение топливом европейского региона.

8 июля стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкций турбины для «Северного потока». Уточняется, что Канада аргументирует такое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность РФ восстановить объемы поставок газа в Европейский союз.

В материале «Вечерней Москвы» эксперт пояснил, почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Политолог Юрий Светов считает, что уступки канадских властей не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.