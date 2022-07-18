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Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в начале недели

Рафаэль Залян
Александр Афонин

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Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в начале недели
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Предстоящая неделя в столичном регионе ожидается облачной и дождливой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Начнет неделю циклон, который будет формироваться над большей частью Центрального федерального округа. Первый день новой недели будет в столице преимущественно облачным и с температурой, которая на пять градусов ниже положенного, — рассказал специалист.

По прогнозам синоптика, в первые пять дней недели погода в городе будет прохладной. Температура воздуха в столице составит 18–20 градусов тепла, а в Подмосковье — плюс 16–21 градус. Кроме того, с высокой вероятностью в регионе пройдут дожди.

Во вторник, 19 июля, ожидается малооблачная погода с кратковременными дождями. Воздух прогреется до 20–22 градусов тепла, а ночью показатель опустится до плюс 14–16 градусов. Середина недели окажется дождливой, а температурные показатели сохранятся на том же уровне.

Также Леус назвал самый холодный день в Москве на предстоящей неделе и уточнил, когда в город снова вернется летняя жара.

В жару лучше отказаться от сладких или соленых напитков, потому что они могут оказать негативное влияние на здоровье. Об этом в разговоре с «ВМ» предупредила диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, такие напитки могут даже спровоцировать сердечный приступ.

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