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«Дважды на самолете мы падали»: Разин рассказал об инцидентах в карьере «Ласкового мая»

Александр Афонин
Общество
«Дважды на самолете мы падали»: Разин рассказал об инцидентах в карьере «Ласкового мая»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Андрей Разин в фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая» рассказал, что в карьере группы были неприятные инциденты, которые могли привести к смерти. По его словам, этого удалось избежать чудом.

— Дважды на самолете мы падали. Один раз летели в Ереван. Не вышла передняя шасси. Нас сажали на пену. В 2012 году летели из Ставрополя. Тоже самолет загорелся. Эвакуировали всю группу «Ласковый май», — сказал он.

Кроме того, для продюсера существовала угроза расстрела. По его словам, правительство СССР не могло смириться с небывалым успехом группы и гонорарами Разина. В связи с этим продюсера обвиняли в хищениях в особо крупных размерах, передает «Телепрограмма».

До этого политик Владислав Тюльпанов заявил, что после смерти певца Юрия Шатунова имя продюсера Андрея Разина часто появляется в СМИ. Дело в том, что многие считают его косвенным виновником смерти музыканта. По его словам, шоумена может сгубить жажда наживы.

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в автомобиле скорой помощи.

Юрий Шатунов «Ласковый май» Андрей Разин
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