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«Алчные люди всегда опускаются на дно»: политик предрек Разину незавидное будущее

Юлия Курганова
Общество
«Алчные люди всегда опускаются на дно»: политик предрек Разину незавидное будущее
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

После смерти певца Юрия Шатунова имя продюсера Андрея Разина часто появляется в СМИ. Дело в том, что многие считают именно его косвенным виновником смерти музыканта. Политик Владислав Тюльпанов заявил, что шоумена сгубит жажда наживы.

Он прокомментировал финансовое положение создателя группы «Ласковый май».

— Любой продюсер, когда только начинает раскручивать артиста, практически берет его в рабство. И любой исполнитель это знает и понимает, когда подписывается контракт. Когда продюсер занимается продвижением своего певца, то артист не получает абсолютно ничего от своих выступлений, — сказал Тюльпанов в беседе с «Экспресс газетой».

Он подчеркнул, что, имея такую популярность и известность, все участники коллектива «Ласковый май» и Шатунов в частности приносили Разину огромные деньги.

— Поэтому я думаю, что в те времена он точно был небедным человеком. Но алчные и жадные люди всегда опускаются на дно, — предрек незавидную судьбу продюсеру политик.

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что продюсер Андрей Разин до конца жизни будет повинен за смерть Юрия Шатунова в глазах поклонников певца.

Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в автомобиле скорой помощи.

судьба Юрий Шатунов Андрей Разин
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