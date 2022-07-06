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Кушанашвили заявил, что Разин всегда будет жить с чувством вины за смерть Шатунова

Антон Махов
Общество
Кушанашвили заявил, что Разин всегда будет жить с чувством вины за смерть Шатунова
Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что продюсер Андрей Разин до конца жизни будет повинен за смерть певца Юрия Шатунова в глазах фанатов артиста.

— До конца дней его будет изводить мысль, что он сократил жизнь тому, кого когда-то очень любил, и взаимно. Люди утратили доброту и перестали разговаривать друг с другом — вот вам и трагедия! — передает слова Кушанашвили NewInform.

Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи.

Главный врач Домодедовской центральной клинической больницы Андрей Осипов рассказал, как медики боролись за жизнь Шатунова. По его словам, реанимация артиста, поступившего в приемное отделение ночью, длилась полтора часа. Накануне вечером музыкант проводил время в Подмосковье на даче у приятеля, где ему стало плохо.

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов рассказал, что вдова певца Юрия Шатунова Светлана попала в больницу после похорон мужа. Он уточнил, что артист обеспечивал семье условия для комфортной жизни. Так, в частности, они жили в элитном районе Германии.

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