Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 18 июля

Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва

Вечером 18 июля основные затруднения в движении транспорта в столице ожидаются в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В вечернее время загруженность дорог может составить шесть баллов, а в случае сильного дождя — подняться до семи баллов. Местами движение будет затруднено, в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Для экономии времени в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» жителям столицы порекомендовали пользоваться общественным транспортом.

С 16 июля движение транспорта в Конаковском проезде будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей на участке. До этого стало известно, что движение на некоторых участках Верейской улицы ограничат с 13 июля. Это связано с проведением строительных работ.

Также сообщалось, что специалисты обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В общей сложности планируется отремонтировать 14 участков дороги, совокупная площадь которых составляет свыше 160 тысяч квадратных метров.