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Более семи тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

Елена Самойлова
Город
Более семи тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали более семи тысяч подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, ремонтные работы уже завершены в более чем семи тысячах подъездов. Всего на текущий год запланирован ремонт более 14 тысяч подъездов. В основном это косметический ремонт, но перечень могут дополнить в индивидуальном порядке.

— В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, стволов мусоропроводов, потолков и стен. При необходимости проводим ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняем таблички этажности, почтовые ящики и осветительные приборы, — рассказал Бирюков.

Он добавил, что в перечень дополнительных работ включены установка коробов для электрических проводов, ремонт теплоизоляции трубопроводов и облицовки стен, замена различных поврежденных элементов и конструкций. Как правило, жителей заблаговременно предупреждают о датах начала ремонта, соответствующие сведения размещаются на информационных стендах и в местах общего пользования.

До этого стало известно, что в рамках столичной программы капремонта жилого фонда проходят работы в двух домах 1955 года постройки, входящих в неоклассический ансамбль района Сокол. На данный момент проходят работы по ремонту фасадов и крыш.

Ремонт Петр Бирюков Москва
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