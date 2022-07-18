Захарова напомнила Трасс о ее провальной попытке «осадить» Лаврова

Фото: МИД РФ

Прошлая попытка главы МИД Великобритании Лиз Трасс «осадить» министра иностранных дел России Сергея Лаврова закончилась ее же позором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 18 июля.

— Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия, — сказала она.

Дипломат добавила, что во время визита Трасс посол Великобритании Дебора Броннет была вынуждена помогать ей с ответами. Кроме того, во время обеденного перерыва глава британского МИД «превратила старинный особняк в затрапезный паб», отметила Захарова в своем Telegram-канале. Уточняется, что так представитель МИД России отреагировала на слова Трасс о том, что она «осадила» Лаврова.

До этого Лиз Трасс выразила готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 после ее избрания на пост премьер-министра. Она отметила, что «была готова осадить Сергея Лаврова» и «вызвать на разговор» российского лидера при участии крупных стран.