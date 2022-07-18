Захарова напомнила Трасс о ее провальной попытке «осадить» Лаврова
Прошлая попытка главы МИД Великобритании Лиз Трасс «осадить» министра иностранных дел России Сергея Лаврова закончилась ее же позором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 18 июля.
— Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия, — сказала она.
Дипломат добавила, что во время визита Трасс посол Великобритании Дебора Броннет была вынуждена помогать ей с ответами. Кроме того, во время обеденного перерыва глава британского МИД «превратила старинный особняк в затрапезный паб», отметила Захарова в своем Telegram-канале. Уточняется, что так представитель МИД России отреагировала на слова Трасс о том, что она «осадила» Лаврова.
До этого Лиз Трасс выразила готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 после ее избрания на пост премьер-министра. Она отметила, что «была готова осадить Сергея Лаврова» и «вызвать на разговор» российского лидера при участии крупных стран.