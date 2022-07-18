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Московскую билетную систему на базе карты «Тройка» запустили в Пермском крае

Елена Самойлова
Город
Московскую билетную систему на базе карты «Тройка» запустили в Пермском крае
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Билетная система «СберТройка» заработала на пригородном маршруте в Пермском крае с понедельника, 18 июля. Об этом сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— Задача, которую поставил президент РФ, — внедрять цифровые сервисы на городском транспорте по всей стране. Вместе с министром транспорта Пермского края Андреем Владимировичем Алякринским и краевой администрацией мы запустили московскую билетную систему на пригородном маршруте, — сказал он.

Теперь проезд на этом маршруте можно оплатить любым удобным способом: картой «Тройка», банковской картой, наличными, региональной и федеральной льготными картами, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». По словам Ликсутова, в будущем планируется расширить проект на городские и все межмуниципальные маршруты.

Билетная система на базе столичной карты «Тройка» запущена в 20 российских регионах. Сейчас она работает в Москве и области, Карелии, Комсомольске-на-Амуре, Туле и других регионах.

27 июня в столичном метрополитене появились еще 200 тысяч карт «Тройка» с российским чипом.

Транспорт Пермский край Максим Ликсутов
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