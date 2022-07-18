Три трамвайных маршрута задержались в САО Москвы из-за автомобиля на путях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Три трамвайных маршрута задержались в Соболевском проезде на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 18 июля.

Уточняется, что задержка в движении трамваев 23, 27 и 30 произошла из-за автомобиля на путях около остановки «Коптевский рынок».

Спустя несколько минут после инцидента движение трамваев было восстановлено, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 18 июля. Загруженность дорог может составить шесть баллов, а в случае сильного дождя — подняться до семи баллов. Местами движение будет затруднено, в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Кроме того, стало известно, что движение на нескольких участках Авиамоторной улицы ограничат с 22 июля в связи с проведением строительных работ. Кроме того, с 16 июля движение транспорта в Конаковском проезде также будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей на участке.