ДТП с участием грузовика произошло на ТТК

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

ДТП с участием грузового автомобиля произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла на внутренней стороне ТТК перед въездом в Митьковский тоннель. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на препятствие. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Движение в сторону Русаковской улицы осуществляется по трем полосам из четырех, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

16 июля ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля произошло на Волгоградском проспекте в районе съезда на ТТК. Из-за происшествия оказались перекрыты три полосы движения.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.