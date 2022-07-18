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H&M уточнил дату начала распродажи в августе

Евгений Белоусов
Общество
H&M уточнил дату начала распродажи в августе
Фото: Unsplash

Магазины торговой сети Hennes&Mauritz (H&M) откроются для распродажи в августе, однако точной даты нет. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что ранее распространенная информация о начале распродажи недостоверна. Распродажа начнется в августе, однако это не обязательно будет 1 числа. Для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group.

Кроме того, все сотрудники магазинов компании перед увольнением получат компенсацию, передает РИА Новости.

Сообщалось, что объявившая об уходе из России сеть H&M начнет открывать свои магазины для проведения распродажи с 1 августа. Магазины будут открыты в течение ограниченного периода времени.

О своем уходе с российского рынка торговая сеть объявила 18 июля. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон добавила, что решение принято в связи с текущими условиями в мире. По ее словам, из-за них продолжать деятельность в России будет затруднительно.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что уход с российского рынка ряда иностранных компаний оказался настоящим благом для экономики страны.

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