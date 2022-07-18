Захарова заявила, что Зеленский не хочет мира

Фото: МИД РФ

Украина не настроена к возобновлению переговоров с Россией, а украинский президент Владимир Зеленский не стремится к миру. Такое мнение в понедельник, 18 июля, высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Факт подтвержден — Зеленский и сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят, — заявила она.

В качестве доказательства Захарова привела недавние слова министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы. Тот назвал условием для возобновления переговоров «поражение» России. Захарова считает, что подобная позиция была навязана Киеву Вашингтоном. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Кулеба заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после ее «поражения на поле битвы». После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Украина сама прервала переговоры и перестала поддерживать с российской делегацией связь. Если переговоры и возобновятся, заметил он, условия будут уже совсем иными.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока еще ничего не начинала «всерьез» на Украине. Президент также заметил, что Москва всегда готова к мирным переговорам. Однако следует понимать, что чем дальше заходит ситуация, тем сложнее уже будет договариваться, отметил российский лидер.