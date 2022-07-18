Суд на два месяца арестовал москвича, расстрелявшего мужчину

Фото: пресс-служба суда

Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Кунцевский районный суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на убийство 45-летнего мужчину. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 18 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство 35-летнего потерпевшего, — рассказала она.

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По ее словам, обвиняемый в ходе конфликта не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета «Глок Т», после чего избил его, когда тот уже лежал на земле.

16 июля МВД сообщило, что мужчина получил травмы в результате конфликта со стрельбой в ЗАО. Так, в полицию поступило сообщение о том, что у входа в парк по улице Крылатской лежит мужчина с ранением головы. Его нарядом скорой помощи доставили в больницу — уточняется, что пострадавшему 35 лет.

Позднее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошел 14 июля. Тогда сообщалось о мужчине, который выстрелил в компанию людей в подъезде жилого дома на востоке Москвы.