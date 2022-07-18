Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Покончивший с собой проректор РТА не имел запрещенных предметов в СИЗО

Евгений Белоусов
Происшествия
Покончивший с собой проректор РТА не имел запрещенных предметов в СИЗО
Фото: Скриншот vk.com/magicfilms_pro

Покончивший с собой проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов не имел в одиночной камере запрещенных предметов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал в понедельник, 18 июля, председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

— Он (Керефов — прим. «ВМ») содержался в одиночной карантинной камере. Когда сотрудники СИЗО обнаружили факт ЧП, они действовали по инструкции, — заявил он.

Леонов также уточнил, что при себе у покойного в камере были только бритвенные принадлежности, которые разрешены правилами.

Во вторник, 5 июля, бывшего проректора РТА задержали в Подмосковье. Его обвиняли в торговле наркотиками. По данным Следственного комитета, он сбыл несколько килограммов «синтетики». 18 июля СМИ сообщили о самоубийстве экс-ректора РТА в СИЗО № 1 в Ногинске.

Как позднее стало известно, Кеферов покончил с собой на следующий день после прибытия в СИЗО. До этого он прошел медкомиссию, поужинал и не высказывал никаких жалоб.

Подробнее о деле Керефова — в материале «Вечерней Москвы».

СИЗО Следственный комитет Общественная наблюдательная комиссия (ОНК)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте