Покончивший с собой проректор РТА не имел запрещенных предметов в СИЗО
Покончивший с собой проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов не имел в одиночной камере запрещенных предметов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал в понедельник, 18 июля, председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
— Он (Керефов — прим. «ВМ») содержался в одиночной карантинной камере. Когда сотрудники СИЗО обнаружили факт ЧП, они действовали по инструкции, — заявил он.
Леонов также уточнил, что при себе у покойного в камере были только бритвенные принадлежности, которые разрешены правилами.
Во вторник, 5 июля, бывшего проректора РТА задержали в Подмосковье. Его обвиняли в торговле наркотиками. По данным Следственного комитета, он сбыл несколько килограммов «синтетики». 18 июля СМИ сообщили о самоубийстве экс-ректора РТА в СИЗО № 1 в Ногинске.
Как позднее стало известно, Кеферов покончил с собой на следующий день после прибытия в СИЗО. До этого он прошел медкомиссию, поужинал и не высказывал никаких жалоб.
Подробнее о деле Керефова — в материале «Вечерней Москвы».