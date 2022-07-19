Харрис заявила об увеличении производства оружия втрое в США

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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис сообщила, что производство оружия в стране выросло в три раза за 20 лет. Такие данные она озвучила в понедельник, 18 июля, в ходе встречи национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США.

По словам политика, количество оружия в Америке превышает число граждан. При этом угрожает оно в основном темнокожим американцам.

— У нас больше оружия в стране, чем людей, — заявила Харрис.

Она отметила, что темнокожие граждане Соединенных Штатов составляют 13 процентов от всего населения страны, но являются жертвами разбойных нападений в 62 процентах случаев, передает РИА Новости.

По данным портала Gun Violence Archive, который занимается сбором статистики инцидентов с применением огнестрельного оружия, с начала года при таких случаях в США погибли более 11 тысяч человек, почти 21 тысяча пострадала. Статистика владения оружием за 2021 год показала, что в Америке на 100 человек приходится 120,5 единиц.

Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали политику президента США Джо Байдена в отношении РФ. Предметом обсуждения стала статья, согласно которой из-за ухудшения взаимоотношений Востока и Запада Россия и КНР начали строить дипломатическую сеть и налаживать экономические и военные сферы.