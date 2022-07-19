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«Он ее любит»: мать Лепса заявила, что сын вернется к бывшей супруге

Юлия Курганова
Общество
«Он ее любит»: мать Лепса заявила, что сын вернется к бывшей супруге
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Григорий Лепс 16 июля с размахом отметил 60-летний юбилей. Артист закатил вечеринку, на которую пригласил коллег и звездных друзей. Также из Сочи в Москву прилетела мама исполнителя Натэлла Семеновна.

На юбилее не было только экс-супруги Лепса — Анны Шаплыковой. Мать певца уверена, что сын еще воссоединится с бывшей женой, так как их чувства друг к другу еще живы..

— Он переживает, он же ее любит. И она его любит. И теща около него — что он любит, то и подает ему. Да пройдет все это. Говорю: «Анечка, все это пройдет», — заявила 86-летняя родительница певца в документальном фильме «Григорий Лепс. Печаль моя смешна».

Она верит, что в ближайшем будущем экс-супруги помирятся и снова станут жить вместе. Сестра артиста Этери Алавидзе придерживается такого же мнения.

— Все равно осталась любовь, желание понять друг друга. Там, где его невозможно понять — Аня всегда хотела его понять, старалась. И до сих пор пытается держать этот удар, — сказала она.

О разводе Лепса с супругой стало известно в декабре 2021 года. Пара решила расстаться после 20 лет брака, у них трое совместных детей.

Лепс признался, что именно он виноват в том, что брак потерпел крах. Также он отметил, что им с Анной удалось сохранить человеческие отношения.

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