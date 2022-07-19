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От взрыва разрушился шестиэтажный жилой дом в КНР

Юлия Курганова
В мире
От взрыва разрушился шестиэтажный жилой дом в КНР
Фото: Pixabay

В городе Тяньцзинь на севере Китая в 07:20 по местному времени (02:20 по московскому времени) обрушился шестиэтажный жилой дом. Пострадали восемь человек. Об этом сообщило во вторник, 19 июля, Центральное телевидение КНР.

Уточняется, что причиной обрушения стал взрыв газа.

В здании полностью разрушены несколько квартир на трех верхних этажах, в соседних домах взрывной волной выбило стекла. Все пострадавшие получили незначительные травмы — синяки и царапины, их жизни ничего не угрожает. Сообщений о погибших не поступало.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, врачи и полицейские. Проводятся спасательные работы, сообщает РИА Новости.

11 июля мощный взрыв прогремел на оживленной улице в центре Баку. Отмечается, что на горячую линию ведомства поступило сообщение о взрыве люке на улице Тагиева в Сабаильском районе города.

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