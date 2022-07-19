Тоннели между станциями метро «Вавиловская» и «Новаторская» завершили на 70 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Тоннели между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро готовы на две трети. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строящие перегон тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «Людмила» и «Светлана» прошли порядка километра левого и свыше 715 метров правого перегонного тоннеля соответственно. Это 70 процентов от запланированного объема проходки километровой трассы, — сказал заммэра.

По его словам, на «Вавиловской» уже начали возведение платформы, также продолжается проходка тоннелей между станциями «Вавиловская» и «Новаторская». Перегон в другую сторону — к строящейся станции «Академическая» — готов почти наполовину.

На данный момент его протяженность составляет около 2,5 километра, отметил Бочкарев. Гендиректор главного проектировщика и подрядчика московского метро АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на «Академической» в настоящее время проводят земляные работы и укрепляют стены котлована, а на «Вавиловской» уже начали строить платформу.

Готовность обеих станций на данный момент составляет 10 процентов. Кроме того, на будущих платформах станций «ЗИЛ» и «Крымская» ведутся работы по подготовительному этапу строительства.

Троицкая линия метро соединит МЦК с городским округом Троицк и будет проходить через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

18 июня Бочкарев рассказал о начале строительства общего вестибюля станции «ЗИЛ» перспективных Троицкой и Бирюлевской линий столичного метрополитена.