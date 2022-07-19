Творческая мастерская для мам открылась в центре «Моя карьера»

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Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

Мастер-класс по созданию ватных игрушек состоится в центре занятости «Моя карьера» в рамках проекта поддержки матерей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Творческая мастерская для мам «Ватная игрушка» состоится 26 июля в 10:00 в центре занятости «Моя карьера» по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Женщинам не только расскажут о том, как создавать авторские игрушки, но и познакомят с процессом открытия собственного бренда и работой с интернет-площадками. На встречах выступят эксперты с познавательными лекциями о том, как реализовать практически любую задумку и порадовать новым увлечением себя и близких. Организаторы отмечают, что формат занятия подойдет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с этим видом творчества.

— Многие женщины, особенно находясь в декретном отпуске, хотят найти себе хобби, которое заодно могло бы приносить дополнительный доход. Совместно с известной мануфактурой мы создали творческую мастерскую, которая позволит освоить интересное и необычное занятие, а также сразу начать зарабатывать. При этом каждая мама сможет самостоятельно определять свой график, — рассказала руководитель проекта «Мама работает» центра занятости «Моя карьера» Наталья Сивко.

Кроме того, в рамках проекта пройдут занятия по продвижению созданных изделий. Посетительницы узнают о продвижении товаров, способах рекламы в социальных сетях и на других интернет-ресурсах, позиционировании бренда и совершении первых продаж. По окончании обучения участницы уже будут владеть необходимыми знаниями, чтобы открыть свое дело, отмечается на официальном сайте мэра.

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