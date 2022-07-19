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Движение транспорта на 22-м километре МКАД восстановлено

Александр Афонин
Происшествия
Движение транспорта на 22-м километре МКАД восстановлено
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 22-й километр Карта всех событий

Специалисты восстановили движение транспорта после ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на внутренней стороне 22-го километра МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате столкновения одна машина загорелась и погиб человек. Движение транспорта осуществлялось по двух полосам из пяти.

14 июля сообщалось, что на внешней стороне Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины столкнулись перед пересечением магистрали с Каширским шоссе.

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