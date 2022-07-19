Один человек погиб в аварии с участием четырех машин на 22-м километре МКАД
Авария произошла на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Столкнулись четыре автомобиля, в результате один человек погиб. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что одна машина загорелась.
— Перекрыто три полосы на МКАД, — рассказал источник «ВМ».
Позже стало известно, что после осмотра врачей скорой помощи двоих пострадавших доставили в больницу.
В понедельник, 18 июля, ДТП с участием грузового автомобиля произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Уточняется, что авария произошла на внутренней стороне ТТК перед въездом в Митьковский тоннель. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на препятствие.
Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.
Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.