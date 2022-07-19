Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Один человек погиб в аварии с участием четырех машин на 22-м километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек погиб в аварии с участием четырех машин на 22-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 22-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Авария произошла на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Столкнулись четыре автомобиля, в результате один человек погиб. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что одна машина загорелась.

— Перекрыто три полосы на МКАД, — рассказал источник «ВМ».

Позже стало известно, что после осмотра врачей скорой помощи двоих пострадавших доставили в больницу.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

В понедельник, 18 июля, ДТП с участием грузового автомобиля произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Уточняется, что авария произошла на внутренней стороне ТТК перед въездом в Митьковский тоннель. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на препятствие.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.

МКАД Смерть ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте