Захарова высмеяла слова Кулебы о дедлайне для вступления Украины в ЕС

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 19 июля, высмеяла слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о дедлайне для вступления Украины в Евросоюз.

Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично установил крайний срок вступления в ЕС. Однако глава МИД республики отказался его называть.

— Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: «Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого официальный представитель МИД РФ заявила, что Украина не настроена к возобновлению переговоров с Россией, а сам Зеленский не стремится к миру. В качестве доказательства Захарова привела недавние слова Кулебы. Тот назвал условием для возобновления переговоров «поражение» России. Захарова считает, что подобная позиция была навязана Киеву Вашингтоном.

Так, Кулеба заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после ее «поражения на поле битвы». После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Украина сама прервала переговоры и перестала поддерживать с российской делегацией связь. Если переговоры и возобновятся, заметил он, условия будут уже совсем иными.