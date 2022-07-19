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ЕС может разморозить часть ресурсов российских банков для продовольственных транзакций

Георгий Соланович
В мире
ЕС может разморозить часть ресурсов российских банков для продовольственных транзакций
Фото: Depositphotos

Евросоюз планирует разморозить часть ресурсов некоторых российских банков с целью облегчения транзакций в сфере торговли продовольствием и удобрениями. Об этом говорится в тексте проекта документа ЕС.

Так, Евросоюз планирует разморозить часть «экономических ресурсов» ВТБ, «Совкомбанка», «Промсвязьбанка», «Новикомбанка», «Открытия», банка «Россия» и ВЭБ.

Помимо этого, Брюссель намеревается облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых прекратилось из-за санкций, не затрагивающих продовольственный экспорт, передает ТАСС.

До этого агентство Reuters сообщило, что ЕК планирует смягчить часть введенных в отношении Москвы санкций. По имеющейся информации, планируется внести изменения в режим санкций таким образом, чтобы они не касались экспорта продовольствия и зерна из России. Также ЕК намерен ввести новые дополнительные антироссийские рестрикции, которые затронут золото, химикаты и машиностроение.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз (ЕС) обсуждает снятие санкций с ряда россиян. В настоящее время около 30 граждан РФ обратились в суд с требованием убрать их из санкционных списков, при этом еще десять человек заявили об этом напрямую в ЕС.

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