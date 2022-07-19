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В столице сократилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними на МЖД

Араз Салехов
Общество
В столице сократилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними на МЖД
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В период с января по июль этого года на Московской железной дороге (МЖД) количество несчастных случаев с несовершеннолетними снизилось до 19, что почти на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-службе РЖД.

— Всего зарегистрировано 374 случая травмирования в результате неосторожности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры (меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Снижение отмечается в Москве, Рязанской, Владимирской и Курской областях, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также назвали самые распространенные нарушения среди молодежи. Среди них — хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков сокращается.

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