Посол Келин отверг обвинения Лондона в ответственности Москвы за гибель наемника

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Россия отвергает все обвинения со стороны Великобритании в якобы ответственности из-за смерти британского наемника Пола Ури в Донбассе. Об этом во вторник, 19 июля, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

— Меня действительно вызывали в пятницу в британский МИД и, в общем-то, довольно в такой высокопарной, я бы сказал, в аррогантной (надменной — прим. «ВМ») форме возложили на Россию ответственность за смерть Пола Ури, — рассказал он.

По словам посла, наемник скончался от диабета первой степени, хотя ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Однако сам Лондон никак не посодействовал наемнику, хотя был в курсе его положения и проблем со здоровьем.

Кроме того, власти Соединенного Королевства не проявляют никакого интереса к остальным наемникам, которые сейчас находятся в плену. Вместо этого они обвиняют Россию в смерти Ури.

Так или иначе, Россия не несет и не может нести никакой ответственности за произошедшее, потому что Ури находился в юрисдикции Донецкой народной республики, а не РФ, заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого сообщалось, что Пол Ури скончался из-за болезней и стресса в плену в ДНР. Известно, что, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления, со стороны ДНР Ури была оказана вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее 10 июля наемник скончался.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова заявила, что Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР.