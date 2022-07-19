Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей

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Курс рубля снова увеличился: доллар впервые с 4 июля упал до 55 рублей, евро стоит менее 56 рублей. Это следует из данных Мосбиржи на вторник, 19 июля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:40 по московскому времени падал на 1,32 рубля, до 55,02 рубля; курс евро на 15:01 — на 1,16 рубля, до 55,99 рубля. Минутами ранее доллар уже опускался до 54,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как и на сколько ослабнет рубль до конца года. По его словам, до конца 2022 года сохранится тенденция к ослаблению курса рубля. В то же время разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться.

Экономист Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что стоимость доллара и евро к концу года может стать примерно одинаковой.

Пробную версию российского аналога системы SWIFT подготовили к тестированию в отечественных банках. Проект разработан центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» и, по словам директора центра Александра Киреева, уже показывает высокие результаты: более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле.