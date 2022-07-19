«Будут тело эксгумировать»: Сафронов предрек продолжение скандала с наследством Градского

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Смерть Александра Градского, не оставившего завещания, привела к череде скандалов среди претендентов на его наследство, среди которых вдова Марина Коташенко с двумя несовершеннолетними сыновьями, взрослые дети композитора от предыдущего брака Даниил и Мария, а также двоюродная сестра Наталья. Художник Никас Сафронов сделал предположение, что дележка наследства на этом не ограничится, а в деле появятся новые участники.

— Еще будут незаконные дети, еще будут его тело эксгумировать, доставать его ДНК и так далее, — заявил 66-летний Сафронов в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Позже двоюродная сестра покойного артиста Наталья рассказала, что брат якобы присвоил себе наследство ее отца, и попыталась вернуть недвижимость.

В свою очередь старший сын Градского Даниил назвал претензии тети на наследство нонсенсом. Он отметил, что Градской стоило решать вопросы относительно имущества со своим братом при его жизни. По его словам, дети музыканта не имеют к этому отношения.

Звездный адвокат Александр Добровинский оценил шансы сестры покойного артиста на получение наследства знаменитого брата.