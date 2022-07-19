Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных о подвиде COVID-19 «кентавр»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных о подвиде COVID-19 «кентавр»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Официальных данных о том, что подвид COVID-19 «кентавр» более заразен, пока нет. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет, — заявила она.

По словам Пшеничной, для подробной информации нужны данные, основанные на наблюдении за большим количеством пациентов, а таких сейчас нет.

Академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский добавил, что трудно предсказать, спровоцирует ли «кентавр» массовое распространение заболевания или ограничится небольшими вспышками. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Подвид «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» впервые обнаружен в России 19 июля. Пятеро заболевших были выявлены в Москве. Однако у всех них коронавирус протекает в легкой форме и госпитализация им не понадобилась.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной. Специалист отметил, что она не будет связана с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.

Роспотребнадзор Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте