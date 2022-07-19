Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных о подвиде COVID-19 «кентавр»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Официальных данных о том, что подвид COVID-19 «кентавр» более заразен, пока нет. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет, — заявила она.

По словам Пшеничной, для подробной информации нужны данные, основанные на наблюдении за большим количеством пациентов, а таких сейчас нет.

Академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский добавил, что трудно предсказать, спровоцирует ли «кентавр» массовое распространение заболевания или ограничится небольшими вспышками. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Подвид «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» впервые обнаружен в России 19 июля. Пятеро заболевших были выявлены в Москве. Однако у всех них коронавирус протекает в легкой форме и госпитализация им не понадобилась.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной. Специалист отметил, что она не будет связана с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.