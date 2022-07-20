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«Безумие»: Собчак осудила идею Алены Блин создать списки с предателями России

Елена Самойлова
Общество
«Безумие»: Собчак осудила идею Алены Блин создать списки с предателями России
Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала видеоблогера Алену Жигалову, более известную как Алена Блин, после ее заявления об артистах, которые покинули Россию. Соответствующий пост светская львица опубликовала в Telegram-канале.

Во время пресс-конференции «Нежелательные артисты: судьба черного списка шоу-бизнеса» Жигалова высказалась о представителях шоу-бизнеса, которые зарабатывали деньги за счет концертов в России, а затем стали негативно отзываться о стране. Блогер предложила составить и обнародовать черные списки с их именами.

— Вы могли пропустить очередное пропагандистское великолепие про предателей, но я вам не позволю. В Москве прошло феерическое мероприятие, где обсуждали, кого из артистов населению слушать можно, а кого нет. Пересказ безумия речи эксперта по имени Алена Блин ниже, — написала Собчак в ответ.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса покинули страну в последнее время. Например, певица Алла Пугачева в начале июля уехала в Латвию. Но Максима Галкина рядом с ней не было замечено. 73-летнюю Примадонну сфотографировали с детьми Гарри и Лизой на пляже в Юрмале. Позже стало известно, что у ее мужа в это время был тур по Израилю.

В конце июня известный российский журналист Евгений Додолев поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей — Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко.

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