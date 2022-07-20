Экоактивистка Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления ее родной страны Швеции в НАТО. Она опубликовала фотографию с агитационными плакатами на своей странице в социальных сетях.

— Нет НАТО! — написано на одном из плакатов.

Отмечается, что лозунги были провозглашены в рамках стокгольмской выставки организации Fridays For Future (FFF), передает Лента.ру.

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, после того как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку. Таким образом, вступление скандинавских стран в НАТО — вопрос уже фактически решенный.

5 июля Канада первой ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван выразил мнение, что деятельность НАТО представляет опасность для развития мира на планете. Рассуждая о работе организации, эксперт выделил «семь смертных грехов» альянса.