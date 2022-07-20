«Гостившая» на Куршской косе моржиха умерла во время трансфера в Хельсинки

Фото: Unsplash

Моржиха, которую ранее заметили в Национальном парке «Куршская коса», умерла во время транспортировки в зоопарк Хельсинки. Об этом стало известно в среду, 20 июля.

По мнению специалистов, животное было сильно истощено и серьезно болело.

Уточняется, что после Куршской косы моржиха успела побывать в Латвии и Финляндии, где она залезла в лодку к рыбаку и утопила оборудование на 10 тысяч евро, чуть не перевернув само судно, передает РИА Новости.

19 июля сообщалось, что в Подмосковье второй раз за день от своего хозяина сбежал страус. Отмечается, что причиной побега могли стать ягоды черники, которые птица попробовала в лесу в первый раз. На кадрах видно, как страуса обнаружил лесничий.

До этого на станции московского метро «Бульвар Рокоссовского» обнаружили забытую клетку с лисой. Сотрудники станции передали лису в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ».

Также в парке «Царицыно» была замечена водяная полевка, занесенная в Красную книгу Москвы. Уточняется, что грызун занесен в книгу как уязвимый вид на территории столиц. Помимо парка «Царицыно», их можно увидеть в природно-историческом парке «Битцевский лес», Терлецком лесопарке и на других природных территориях.