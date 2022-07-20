Редкую операцию с использованием 3D-технологий провели петербургские врачи

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Редкая операция прошла в Петербургском городском онкоцентре. Врачам удалось сохранить руку и ее подвижность 70-летнему пациенту с помощью 3D-технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава Петербурга.

Врачам удалось заменить пострадавшие от онкологии структуры эндопротезом, изготовленным на 3D-принтере.

— В иннервации сложной анатомической зоны участвуют нервы, отвечающие за чувствительность и движения. Поэтому во время операции важно не только установить протез, но и точно выделить нервы, — пояснили специалисты.

Впервые искусственный протез в онкоцентре Северной столицы был установлен три года назад. Тогда руку удалось сохранить пожилой женщине, передает издание «Невские новости».

Ранее новосибирские врачи провели первую в России операцию по лечению аритмии микросекундными электрическими импульсами.