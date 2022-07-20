ДТП с участием мотоцикла произошло на внешней стороне 50-го километра МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 55-й километр Карта всех событий

На МКАД произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— На внешней стороне 50-го километра МКАД (в районе развязки с улицей Генерала Дорохова) произошло ДТП с участием мотоцикла. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал «Дептранс.Оперативно»

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что движение на данном участке затруднено.

Также стало известно, что в период с января по июль этого года в столице зарегистрировали 3738 ДТП. Жертвами дорожных происшествий стали 147 человек, пострадавшими — 4267 человек.

Утром 20 июля на съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Грузовой автомобиль опрокинулся во время съезда с Варшавского шоссе.