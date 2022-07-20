Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ДТП с участием мотоцикла произошло на внешней стороне 50-го километра МКАД

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием мотоцикла произошло на внешней стороне 50-го километра МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 55-й километр Карта всех событий

На МКАД произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— На внешней стороне 50-го километра МКАД (в районе развязки с улицей Генерала Дорохова) произошло ДТП с участием мотоцикла. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Дептранс.Оперативно»

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что движение на данном участке затруднено.

Также стало известно, что в период с января по июль этого года в столице зарегистрировали 3738 ДТП. Жертвами дорожных происшествий стали 147 человек, пострадавшими — 4267 человек.

Утром 20 июля на съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Грузовой автомобиль опрокинулся во время съезда с Варшавского шоссе.

МКАД Мотоциклы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте