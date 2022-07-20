В чем опасность бубонной чумы

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Эпидемия бубонной чумы России не грозит, так как от этого заболевания существуют лекарства и вакцина. Кроме того, единичные случаи заражения в мире не могут стать причиной активного распространения болезни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.

— Вакцина от чумы у нас имеется, и она упомянута в национальном календаре прививок по эпидемическим показаниям. И лекарственные средства есть в наличии. Кроме того, в России врачи умеют бороться с чумой, поэтому единичные вспышки не приведут к распространению болезни, вряд ли в РФ этот недуг придет, — пояснила специалист.

По словам врача, бубонная чума является одной из самых тяжелых и опасных инфекций лимфатической системы, которая возникает в результате укуса насекомых, в частности блох. Переносчиками заболевания выступают полевые грызуны.

Мескина также рассказала, что недуг может проявляться в разных клинических формах:

— Бубонная или, как ее еще называют, легочная чума передается не только через укусы насекомых, но и респираторным трактом. При болезни воспаляются лимфоузлы на шее и в подмышках. Эти участки нагнаиваются, и в зависимости от стадии заболевания содержимое этих ран может прорываться наружу. В результате поражения чумной палочкой практически все органы затрагиваются воспалением, и начинается дисфункция с дальнейшим летальным исходом.

При этом инфекционист объяснила, что нынешняя чума протекает легче, чем та, от которой гибло множество людей в Средние века. Происходит это благодаря тому, что выжившие в те времена передали через гены свою иммунную защиту. Поэтому теперь люди более устойчивы к возбудителю. Кроме того, сама болезнь изменилась, снизилась ее агрессивность.

Эксперт добавила, что Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией в мире по четырем направлениям: оспа обезьян, холера, коронавирусная инфекция и бубонная чума. И в настоящее время ни одного случая чумы не зафиксировано в РФ:

— Вряд ли эта инфекция достигнет наших границ, поскольку в Роспотребнадзоре контролируются даже локации, где имеются места компактного проживания полевых грызунов, которые как раз являются распространителями опасной болезни.

Вакцинироваться от бубонной чумы, по словам эксперта, следует тем людям, которые проживают в зонах, где распространены грызуны. А это преимущественно пустынные и полупустынные регионы — Азия, Африка и Закавказье.

19 июля стало известно, что в Китае зафиксировали первый случай заражения человека бубонной чумой. В связи с этим власти страны решили ввести в районе обнаружения четвертый уровень реагирования на эпидемическую угрозу.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России принимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения бубонной чумы.