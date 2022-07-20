«Это его не красит»: Песков прокомментировал отказ Карлсена играть с Непомнящим

Фото: Администрация президента РФ

Отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим огорчает. Такое заявление сделал в среду, 20 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена, — заметил он.

Тем не менее Песков высказал надежду, что мировая шахматная корона будет у России, передает ТАСС.

Карлсен отказался участвовать в матче с Непомнящим, объяснив это отсутствием мотивации.

В начале июля сообщалось, что Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде. Он играл белыми фигурами с представителем Венгрии Рихардом Раппортом, партия завершилась вничью на 34-м ходу. Теперь Непомнящий лидирует в общем зачете турнира с девятью очками.

В декабре прошлого года Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за шахматную корону. Россиянин играл черными фигурами, он сдался на 136-м ходу.

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победителя определят на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет два миллиона евро.