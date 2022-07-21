Песков заявил, что Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Ни президент России Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не закрывали дверь для переговоров с Украиной. Возможности для диалога с Киевом имеются, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров, — цитирует Пескова РИА Новости.

20 июля Лавров заявил, что в нынешней ситуации в переговорах России и Украины нет никакого смысла. По мнению министра, украинская сторона просто не в состоянии сформулировать что-либо серьезное и следовать договоренностям. Кроме того, глава российского МИД отметил, что Запад просто не позволит правительству Украины найти дипломатический выход из сложившейся ситуации.

18 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после ее «поражения на поле битвы». После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Украина сама прервала переговоры и перестала поддерживать с российской делегацией связь, а если переговоры и возобновятся, заметил он, условия будут уже совсем иными.