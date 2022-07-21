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Соцобъекты жилого комплекса «Остафьево» в ТиНАО будут переданы городу

Лейла Алиева
Город
Соцобъекты жилого комплекса «Остафьево» в ТиНАО будут переданы городу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Группа «Самолет» передаст городу все социальные объекты в ЖК «Остафьево». Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Договор будет заключен с ООО «СР-групп», которое ведет строительство жилого комплекса «Остафьево» в ТиНАО. Проект реализует группа «Самолет», — рассказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

Так, на территории планируется построить школу на 750 мест и детский сад на 250 мест, которые будут сданы в конце 2023 года. Также будет возведен детский сад на 300 мест к концу 2024 года. В 2026 году будет построен детский сад на 200 мест и школа на 1375 мест.

Кроме того, в 2025 году здесь появится еще один детский сад на 200 мест и поликлиника на 560 посещений в смену в 2026 году, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что специалисты реконструируют Военный клинический госпиталь имени академика Бурденко и построят новые корпуса.

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