Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сбой произошел в работе приложения Сбербанка

Георгий Соланович
Общество
Сбой произошел в работе приложения Сбербанка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пользователи Сбербанка в четверг, 21 июля, зафиксировали сбои в работе мобильного приложения кредитной организации.

Так, по данным на 12:20 по Москве, при входе в приложение у клиентов Сбера появляются сообщения об ошибке 01-05 и отсутствии соединения с интернетом.

В Сбере подтвердили данную информацию и добавили, что в данный момент специалисты работают над решением проблемы.

— В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении кредитной организации.

Позже стало известно, что ошибку в работе приложения удалось устранить.

До этого Сбербанк опроверг сообщения СМИ о повышении первоначального взноса по ипотечным заявкам. Клиентам кредитной организации не повышали размер первоначального взноса с 15 до 35 процентов по уже одобренным заявкам на ипотеку. Сотрудники предприятия отметили, что Сбербанк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой.

Сбербанк Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте