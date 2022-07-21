Сбой произошел в работе приложения Сбербанка

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пользователи Сбербанка в четверг, 21 июля, зафиксировали сбои в работе мобильного приложения кредитной организации.

Так, по данным на 12:20 по Москве, при входе в приложение у клиентов Сбера появляются сообщения об ошибке 01-05 и отсутствии соединения с интернетом.

В Сбере подтвердили данную информацию и добавили, что в данный момент специалисты работают над решением проблемы.

— В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении кредитной организации.

Позже стало известно, что ошибку в работе приложения удалось устранить.

До этого Сбербанк опроверг сообщения СМИ о повышении первоначального взноса по ипотечным заявкам. Клиентам кредитной организации не повышали размер первоначального взноса с 15 до 35 процентов по уже одобренным заявкам на ипотеку. Сотрудники предприятия отметили, что Сбербанк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой.