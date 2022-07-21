Операция по спасению белого медведя началась в Заполярье

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Операция по спасению белого медведя в Заполярье началась. Столичные специалисты добрались до поселка Диксон, вопреки дождю и штормовому ветру. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

В данный момент ветеринары должны будут усыпить животное, чтобы извлечь банку из-под сгущенки и обработать рану.

Далее животное перевезут за 100 километров от поселка в специальное место. Для медведя уже приготовили запас рыбы, чтобы он мог утолить голод после пробуждения, сообщает Telegram-канал «112».

Так, 20 июля стало известно, что у медведя в Красноярском крае в пасти застряла банка сгущенного молока. На днях он сам вышел к местным жителям в поисках помощи.

Люди не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык. Столичные ветеринары уже получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь.

В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты.

Специалист выполнит комплекс действий по спасению животного.